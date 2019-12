Neovlivníte, do koho se zamilujete: Herec negativní reakce na zásnuby s o 39 let mladší studentkou neřeší

Dennis Quaid se počtvrté žene do chomoutu. Jeho vyvolenou je doktorandka Laura Savoie. Profimedia.cz

Zásnuby s doktorandkou Laurou Savoie (26) oznámil herec Dennis Quaid (65) v říjnu, jen pět měsíců poté, co potvrdil svůj nový vztah. A ani se svatbou nehodlá otálet, stihnout ji chce do roka a do dne od zasnoubení.