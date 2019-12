Aneta Krejčíková z Ulice se pochlubila svůdnými fotkami v prádélku: Pózuje jako těhulka i maminka po porodu

Aneta Krejčíková Foto: Instagram A. Krejčíkové

Pak přidala fotku, která vznikla čtyři měsíce po prvním těhotenství. Herečka chtěla všem maminkám ukázat, jak zatočila se striemi.

„Při prvním těhotenství jsem ze strií měla obavu, poněvadž jsem z rodiny, kde je normální, že žena po porodu strie má. Odmítala jsem se smířit s představou, že v osmadvaceti letech už nebudu mít hebký, pevný břicho. A tak jsem se mazala vším možným, co půl hodiny. Nepřeháním. Povedlo se. Strii nemám žádnou. Teď prožívám druhé těhotenství a asi bych to opět neměla podcenit, i vzhledem k tomu, že to mám relativně krátce po sobě,“ nechala se slyšet Krejčíková.

Herečka všem ženám poradila promazávat se sádlem nebo pěstícím olejem na strie. A přidala ještě jednu důležitou radu: „A pokud máš větší prsa, nos v těhotenství i po porodu podprsenku, pak ti ty prsa nespadnou,“ smála se. Fanoušci se ale beztak kochali hlavně pohledem na její postavičku v prádle... ■