Láska je pro ni blahodárná: Míša Kuklová oslavila první výročí s přítelem. Herečka jen kvete

Michaela Kuklová s přítelem Josefem Michaela Feuereislová

Oslavu společného roku partneři pojali komorně, sami ale nebyli. Do restaurace s nimi vyrazil i Míšin syn Roman. „Byla to malá, hodně opožděná oslava našeho prvního výročí. Syn nadšeně konstatoval: ‚To už spolu budete pomalu dva roky‘. Přítel: ‚Ano, a ještě pomaleji pět let‘. Já mám pocit, jako by to nikdy nebylo jinak,“ svěřila herečka fanouškům.

Ti se o tom, jak jí to sluší, mohou přesvědčit nejen prostřednictvím fotek, které zveřejňuje na sociální síti, kde je velmi aktivní, ale i na jevištích. Kuklová působí v divadlech Kalich, U Hasičů, Artur nebo v muzikálech Královna Kapeska a Alenka v kraji zázraků. ■