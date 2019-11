Ochrnutý Muž roku Martin Zach musel pod kudlu: S fanoušky sdílel fotku přímo z operačního lůžka

Martin Zach je po operaci. Foto: instagram M.Zacha

Martin Zach (34) musel v minulých dnech řešit nepříjemné zdravotní komplikace. Muž roku 2009 zůstal po tragickém skoku do rybníka upoutaný na vozíček, sportovní duch se u něho ale ani po zranění nevytratil. Začal mít úspěchy v hodu kuželkou a poté, co se stal v červnu mistrem České republiky, vyrazil vlast reprezentovat na mistrovství světa v para atletice do Dubaje.