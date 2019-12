Měl závislost na rychlém občerstvení a žil téměř bez tekutin. Mikolas Josef šel do sebe a už se mu zase začínají rýsovat svaly

Mikolas Josef šel do sebe. Super.cz

„Když jsem fotil poprvé, tak se mi úplně nechtělo do trenek. Nedávno jsme ale fotili další fotky a to už jsem věděl, co mě čeká, a připravil jsem se na to,” uvedl na svém koncertě v prodejně spodního prádla Mikolas, který se rovnou podělil o svůj trik, jak za pár minut získat svaly: „Dvacet minut předtím klikujte a jste v pohodě.”

Se svými tanečníky zpěvák neustále trénuje a vystupuje. Díky tanci ale svaly nenabírá. „Tancování je pro mě kardio a dnes po vystoupení po mně zůstala louže. Chce to dobře jíst a nezapomínat na tekutiny.”

Interpret hitů Lie To me, Acapella, či Me Gusta už se začíná zase častěji vyskytovat v posilovně. „Před víc než měsícem jsem se ke cvičení vrátil a začal jsem k tomu užívat vitamíny a hlavně pít vodu. Byl jsem člověk, který skoro nic nevypil a to byl můj hlavní problém. Trvalo mi to asi pět let, než jsem si to uvědomil,” zpytuje svědomí Josef. ■