Robbie Williams si udělal srandu z Justina Biebera: Mladší kolega si totiž vyprošoval nadměrnou pozornost od fanoušků

Robbie Williams Profimedia.cz

Konkurence v hudebním světě je veliká a Robbie Williams (45) to umí vzít za ten správný konec. Ze všeho si dělá srandu.

Na sociální sítě vyvěsil výzvu: „Když tato fotka získá 20 lajků, Robbie Williams vydá album ještě před Vánoci.“

Jenže tenhle příspěvek byl téměř na chlup stejně udělaný, jako zveřejnil Justin Bieber (25) pár dní před ním. Jenže ten chtěl víc. Své fanoušky stejným způsobem žádal o 20 miliónů lajků na fotku, aby pro ně pak vydal album před Vánoci.

Justin se vysněného čísla zatím nedočkal, a to má 121 miliónů fanoušků. Robbie to měl o dost jednodušší, protože vydání alba před Vánoci oznámil ještě dříve, než si srandu z Justina udělal. Třeba se i mladší zpěvák dočká svých miliónů lajků a potěší pak své fanoušky novou hudbou, ale co když toho nedosáhne? ■