Hyperaktivního, ale rozkošného dvouletého syna vzala do společnosti: Jak to s ním Nikol Štíbrová sama zvládá?

Bez kamarádky by to ovšem se svým hyperaktivním, ovšem rozkošným synkem, zvládla jen těžko. "Povýšila jsem ji během let i na chůvu, jen jsme se ještě nedohodly na placení," smála se Nikol, které kamarádky, babičky, dědečkové anebo Matesův otec pomáhají s hlídáním, i když moderuje spolu s Veronikou Arichtevou (33) a Martinou Pártlovou (40) v rádiu anebo jezdí na besedy.

"Jezdíme s naší talk show po České republice, už těch večerů máme za sebou osm, před sebou další čtyři a plánují se další na příští rok. Lidi říkají, že je to prý dobrý, takže bychom rády pokračovaly," má radost Nikol.

Vzhledem k tomu, že jsme se potkali v knihkupectví, zajímalo nás, zda i 3 v 1 neplánují převést něco ze své tvorby do knižní podoby. "To by šlo asi těžko. Ale přemýšlely jsme taky nad diářem, snad to příští rok vyjde. Ale citáty bychom určitě neměly motivační. Spíš demotivační," upřesnila se svým typickým humorem Nikol. ■