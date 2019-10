Bonnie Tyler Foto: archiv B. Tyler

Za dva roky sice ikona 70. let Bonnie Tyler oslaví sedmdesáté narozeniny, málokdo by jí to ale tipoval. Zpěvačka, kterou již na konci března příštího roku čekají dva koncerty v Česku, vypadá minimálně o generaci mladší. Mnozí by dokonce řekli, že jí to sluší víc než na začátku její hvězdné kariéry!