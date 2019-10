Fanynky šílí vzteky, že si našel holku: Frontu na fotku po muzikálu Čarodějka jich ale na Mariana Vojtka pořád stojí dost

Marian Vojtko má kvůli přítelkyni potíže s fanynkami. Super.cz

"Reagovaly na to špatně, přišly mi i nějaké výhrůžné věci. Přiznám se, že dobře to nenesu, ale doufám, že je to jen chvilková záležitost. Buď mi to fanynky odpustí, anebo prostě ne. Já jsem tady vždycky svým zpěvem a svojí osobností pro všechny, kdo mají rádi hezká představení, dobrý zpěv a mne," řekl nám Marian.

Pár fanynek mu tak možná ubylo, ale pořád je jich spousta, což bývá vidět třeba právě po představení Čarodějky. "V divadle GoJa Music Hall už je to tak zavedené, že po představení se svými příznivkyněmi vždycky fotím a jsou jich tam stále houfy. Snad jich naopak přibývá, protože Čarodějka je světový muzikál, je úžasný, je tam skvělá a hudba, a navíc i já a právě moje postava čaroděje zpívá árii o tom, že je úžasný, což je hit," míní Vojtko.

"Tak snad holky budou dál chodit a budou Čarodějce fandit a můj soukromý život je neodradil. Ostatně nikde není psáno, že je to nadosmrti. Tak ať neplaší," uzavřel Marian, který si po tomhle rozhovoru asi od své přítelkyně nevyslouží zrovna pochvalu. ■