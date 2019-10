Roste jako z vody: Podívejte se, jak teď vypadá šestnáctiletý syn Leony Machálkové

Maminku už Artur dávno přerostl. Profimedia.cz

Ti, kdo syna zpěvačky a známého designéra Bořka Šípka neviděli delší dobu, byli překvapeni, jak šestnáctiletý mladík vyrostl. I z fotek je velmi patrné, že sympatický mladík svou maminku už dávno přerostl.

Leona si je vědoma, že se její chlapec mění v muže. „Samozřejmě mám radost, že se z Artura klube sympatický mladý muž, je poměrně samostatný, a hlavně pořád dobře naladěný, což je v domácnosti k nezaplacení,” směje se Leona, která je smířená s tím, že je o jejího syna zájem ze strany dívek.

„Co se týče slečen, asi se nějakým líbí. Ale to víte, na toto téma není až tak sdílný... no a já si uvědomuju, že se tak nějak pomalu loučíme s dětstvím. Jako milující máma mu pochopitelně přeji hodně štěstí v lásce, koneckonců se moc těším, až jednou budu babička a budu kmitat okolo vnoučat.”

Zpěvačka byla z vítězného snímku benátského filmového festivalu nadšená. „Film Joker jsme si se synem užili, byli jsme ze zážitku oba nadšení – líbil se nám příběh, fantastické herecké výkony, emotivní hudba, film měl prostě spád a šmrnc. Nedivíme se, že sklidil hlavní cenu na festivalu v Benátkách. Dlouho jsme si ještě na toto téma povídali. Také se mi líbilo, jak bylo zpracováno východisko zla u hlavního hrdiny: to že to byl frustrovaný, nešťastný a nemilovaný člověk, který jediný smysl svého života najde v násilí. To si myslím, že má hluboké kořeny,” komentovala snímek Leona po projekci.

Není výjimečné potkat Machálkovou se synem v kině, oba jsou velcí filmoví fanoušci. „Do kina chodíme poměrně často i s kamarády, letos jsme už byli nadšení ze Zelené knihy, Bohemian Rhapsody, byli jsme také na Rocketmanovi, na Tenkrát v Hollywoodu a dalších filmech,” popisuje své favority poslední doby Leona, která nepohrdne ani animovanou tvorbou:

„Máme za sebou éru, kdy jsme chodili jenom na pohádky, teď už chodíme společně i na dospělácké filmy. Nicméně nové zpracování pohádky Dumbo jsme si nenechali ujít.”

Machálková si aktuálně užívá klidnější období a zároveň připravuje koncerty se svou kapelou, které ji čekají zejména v listopadu a v prosinci v České republice i na Slovensku. ■