Skoro jako žížala Jůlie: Dáda Patrasová vyrazila do společnosti. Zhubla a seklo jí to!

Dáda Patrasová Foto: Super.cz/Herminapress

Dáda viditelně zhubla a moc jí to na křtu kalendáře Aleše Cibulky slušelo. Její stále ještě manžel Felix Slováček (76) by byl jistě potěšen, v jaké je Dáda formě. A to ji ještě nedávno chtěl zbavit svéprávnosti. Italský přítel populární „žížaly Jůlie“ Vito se tak má na co těšit.

Až se za ním Dáda vydá na Apeninský poloostrov, jistě mu budou sousedé návštěvu z daleké střední Evropy závidět.

Felix Slováček o Dádě Patrasové

Okouzlit Dáda zkrátka umí skoro jako v seriálu Návštěvníci, kde ji mužské publikum hltalo snad v každém záběru. Není divu, Patrasová patřila k sexsymbolům 70. a 80. let. Po šedesátce už je sice v babičkovském věku a na nejlepší léta může jen vzpomínat, ale navzdory tomu, co má za sebou, včetně loňské alkoholové nehody, zdá se, vypadá pořád k světu. ■