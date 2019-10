Brutálně upřímná Demi Moore: Prvního manžela, jehož příjmení proslavila po celém světě, noc před svatbou podvedla

Demi Moore s prvním manželem Freddym Profimedia.cz

Abychom byli přesní, Demi Moore (56) je hereččino umělecké jméno, to civilní zní Demetria Gene Guynes a má ho po manželovi své matky, o němž si do třinácti let myslela, že je jejím biologickým otcem. Její skutečný táta hereččinu matku v době těhotenství opustil. Příjmení, které proslavila po celém světě, Demi převzala po svém prvním manželovi, americkém hudebníkovi Freddym Mooreovi.

Už z titulku je patrné, že nešlo o idylické manželství. Trvalo pět let a hned jeho začátek byl poznamenán nevěrou. Herečka se k ní přiznala v knize Inside Out.

„Místo toho, abych vymýšlela slib, jsem noc před svatbou zavolala klukovi, kterého jsem potkala na natáčení. Vytratila jsem se ze své rozlučky a šla k němu. Proč k němu? Proč jsem nešla za mužem, s nímž jsem měla strávit zbytek života?“ ptala se sama sebe.

A také si odpověděla: do prvního manželství se tehdy osmnáctiletá Demi chystala vstoupit v době, kdy se vyrovnávala se smrtí otce Dannyho Guynese, který spáchal sebevraždu.

„Nemohla jsem si přiznat, že se vdávám, abych přebila smutek ze smrti otce. Cítila jsem, že tam nebyl prostor pro otázku: ‚co jsem to udělala‘. Nemohla jsem z manželství vycouvat, ale mohla jsem ho sabotovat,“ píše ve své knize na konto svazku s mužem, kterého potkala už ve svých šestnácti letech. On byl tenkrát ženatý. „Byla jsem nafoukaná puberťačka, která nebyla vedena k respektu k instituci manželství. Do života s Freddym jsem skočila - a je mi líto, že to říkám - bez ohledu na jeho ženu,“ dodala Moore.

Po manželství s Freddym přišla dvě další. S druhým mužem Brucem Willisem (64) má herečka dcery Rumer, Scout a Tallulah, jejím třetím chotěm byl o mnoho mladší herec Ashton Kutcher (41). Dítě, které spolu čekali, Demi potratila. ■