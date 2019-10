I loňskou královnu krásy občas trápí postava: Lea Šteflíčková prý musí makat hlavně na těchto dokonalých stehnech

Lea Šteflíčková Super.cz

Dříve neřešila stravu ani cvičení, po dvacítce už musela začít. "Dřív jsem na to kašlala a jedla jsem všechno, co jsem našla. To už teď není. Snažím se cvičit, chci to trošku ještě vypilovat," prozradila na Krétě, kam odletěla s vítězkami České Miss fotit.

Lea letos kvůli konfliktu s vedením České Miss nepředávala korunku své nástupkyni. Vztahy už jsou prý nyní zase v pořádku. "Já doufám, že je všechno zase v pořádku. Uklidnilo se to, vysvětlili jsme si to. Sešli jsme se tady fajn parta a je to v pohodě. S holkama vycházíme, užíváme si to tady," dodala loňská královna krásy. ■