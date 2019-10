Oscarový zpěvák, který zápolil s vlastní identitou, má jasno: Oslovujte mě ONI, požádal své blízké

Sam Smith Profimedia.cz

Dokonce už mu tak říkají i v rádiu, na Twitteru Smith poděkoval moderátorovi z rádia Hits Radio Jamesi Barrovi, že ho tak oslovil ve vysílání.

„Je to rozhodnutí, o kterém Sam dlouho přemýšlel, než k němu dospěl, hodně o tom četl. Ví, že některým lidem potrvá, než si na to zvyknou. Nejdřív žádost sdílel se svými blízkými, později bude i s lidmi z hudebního průmyslu,“ sdělil zdroj ze Smithova okolí pro The Sun.

Smith se v minulosti strachoval, že nezapadá do společnosti, navíc celý život bojoval s nadbytečnými kily, terapiemi řešil i traumata z minulosti, která doposud nespecifikoval.

Smith se v loňském roce rozešel s hercem Brandonem Flynnem, se kterým byl ve vztahu devět měsíců. Pro zpěváka to byl údajně první velký vztah a rozchod nesl velmi těžce. ■