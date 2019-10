Tuhle holčičku maminka nechtěla, a i když je na vozíčku, rozhodla se tančit. Podívejte se na nejdojemnější vystoupení v Talentu

Nejdojemnější vystoupení v soutěži Československo má talent 2019 Video: archiv FTV Prima

Jedenáctiletá Karolínka je na vozíčku, a i přes toto omezení se se svou taneční partnerkou Eliškou (14) přihlásila do Talentu. „Jak jste se daly dohromady?“ ptal se dívek Jaro Slávik (45), na což mu odpověděla Eliška: „Kája chtěla tancovat a do umělecké školy ji nevzali, tak šla za mojí mamkou, co je moje trenérka, a ona to vyzkoušela. Tancujeme spolu už asi 5 let.“

Když se Marta Jandová (45) zeptala malé Káji, s kým na vystoupení přijela, holčička jí odpověděla, že s babičkou a trenérkou. „A maminka je kde?“ zeptala se Marta, která netušila, jak smutná odpověď ji čeká. „Já bydlím s babičkou a dědečkem, protože mě mamka nechtěla,“ odpověděla Karolínka, která se narodila se svalovou dystrofií.

Tohle vystoupení tak nemohlo skončit jinak, než že se rozbrečela celá porota včetně Jara Slávika a moderátora Davida Gránského (27). Dívky chtěly dokázat, že tanec nezná hranic a je v každém z nás. ■