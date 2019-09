Hvězda Upířích deníků ukázala na pláži postavu v bikinách i svalnatého přítele

Nina Dobrev s partnerem Grantem Mellonem Profimedia.cz

Elena z Upířích deníků ukázala perfektní figuru v bikinách a láskyplně se tiskla ke své drahé polovičce. Ačkoliv není přesně známo, kdy to spolu dali dohromady, už v lednu se Mellon účastnil oslavy hereččiných 30. narozenin.

Nina, která hrála šest let hlavní roli v Upířích denících, si v poslední době zahrála například ve filmu Hráči se smrtí nebo v komediích Dog Days či Then Came You. Letos se v USA objevila také v novém sitcomu Fam, který se však dalších sérií nedočká. ■