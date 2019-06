Věkový rozdíl mezi krásnou herečkou (36) a slavným zpěvákem (26) je pro mnohé problém: Takhle to páru dávají sežrat!

Priyanka Chopra s manželem Nickem Jonasem Profimedia.cz

Je to šest měsíců, co se herečka a bývalá Miss World Priyanka Chopra (36) provdala za zpěváka Nicka Jonase (26). Svatba to byla věru velkolepá , ale některým fanouškům stále leží v žaludku. Herečku kritizují za věkový rozdíl mezi ní a hudebníkem.

„Lidé nám říkají hodně sr*ček. Je to neuvěřitelné, kdyby to bylo naopak a chlap by byl starší, nikoho by to nezajímalo, a ještě by se to lidem líbilo,“ svěřila časopisu InStyle.

Bohužel to nejsou jediné hejty, se kterými se pár musí potýkat. Řada sledujících si neodpustila kritiku za to, že Chopra sdílela hodně detailů ze svatby na svém instagramovém účtu.

„I kdybych nebyla slavná, nemyslíte, že bych stejně měla plný instagramový profil fotek s manželem? Nemám právo na to být pyšná, že jsem se vdala? Vzdala jsem se práva na soukromí, když jsem se proslavila, je to taková smlouva s ďáblem. Ale věřte mi, je stále hodně věcí, které nesdílím,“ hájila se.

Chopra naštěstí nemá na hejtry mnoho času. Momentálně natáčí nový romantický snímek a také reality show A Week to Sangeet právě s Jonasem. Kromě toho se aktivně věnuje charitativní činnosti. ■