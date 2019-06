Za nahotu v padesáti letech se Jennifer Aniston nestydí. A co řekla o Přátelích?

Jennifer Aniston Profimedia.cz

Fanoušci se letos dočkali rebootu Beverly Hills 90210 , a kdyby to bylo na Jennifer Aniston (50), i na Přátele by došlo. V pořadu Ellen DeGeneres tak trochu vyslala vzkaz americkým producentům, že do role Rachel by se vrátila s chutí. A s ní prý i Courteney Cox (Monica) a Lisa Kudrow (Phoebe).

„Proč ne? Řeknu vám jedno. Udělala bych to. Holky by to taky udělaly. A i kluci, jsem si tím jistá,“ narážela na zbytek přátel z New Yorku Matta LeBlanca (Joey), Matthewa Perryho (Chandler) a Davida Schwimmera (Ross). „Všechno je možné. Courteney, Lisa a já o tom mluvíme. Fantazíruju o tom. Byla to ta nejlepší práce, co jsem kdy měla,“ řekla Aniston.

Ve svých nejslavnějších rolích se šestice herců objevovala od roku 1994 dlouhých deset let.

DeGeneres poté zavedla řeč i na hereččinu polonahou fotku, která vyšla v letním čísle amerického Harper´s Bazaaru. „Užíváte si být nahá,“ konstatovala moderátorka a Jen potvrdila. „Miluju to! Nestydím se za to - nikdo by se neměl stydět,“ dodala. ■