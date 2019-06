Tenhle model si navrhla sama: Krásná herečka překvapila další činností, ve které vyniká

Vlastina Svátková už si navrhuje i oblečení. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Je to už asi devátý kousek, který jsem si navrhla. Nejsem žádná módní návrhářka, ale strašně mě to baví, baví mě ten proces, protože já už vyrábím šperky a ta móda se k tomu přidala. Chci nějaké věci nosit a nemohu je nalézt, mám ráda barvy a extravagantní kousky,“ prozradila herečka, které to v barevném kabátku velmi slušelo.

„Je to takový doplněk, abych se náhodou nenudila, když netočím, tak píšu a ráda se hezky oblékám a nosím šperky. A teď si je navrhuju,“ svěřila Svátková na večírku luxusního šampaňského, které neodmítla. „Já piji tak akorát, ale šampaňské mám ráda,“ prozradila herečka, která akorát dotočila nový snímek, který půjde do kin letos v listopadu. „Zrovna jsem dotočila film, jmenuje se Můj příběh a mám tam hlavní roli. Je to velmi silný ženský příběh, který se opravdu stal a vypraví o tom, co vše se může stát, když si vybereme špatného muže,“ prozradila herečka. ■