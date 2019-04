Mahulena Bočanová si ze sebe umí udělat legraci. Foto: Super.cz/Instagram M. Bočanové

Některé aplikace dokážou udělat s vaším vzhledem opravdové divy. Zatímco většina celebrit si ale přidává různé zkrášlovací filtry a roztomilé doplňky jako zaječí ouška a čumáček či srdíčka, Mahulena Bočanová (52) na to šla přesně opačně.

Své fanoušky doslova odrovnala upravenou fotkou, na které vypadá jako stará vrásčitá babka. „To to letí,“ vtipkovala nejprve na Instagramu a vzápětí dodala: „Chce to asi trochu botoxu.“

Že si herečka dokáže udělat legraci sama ze sebe, ocenily především jiné ženy, na které se denně z magazínů i sociálních sítích usmívají dokonalé modelky. „Po dlouhý době vám to moc sluší,“ dělala si legraci jedna z nich. Jiná žena zase její podobu přirovnala k herci Richardu Genzerovi (52). „Vím, že je to hrozný, ale nejdřív jsem v tom viděla Geňu.“ Na to herečka škodolibě reagovala: „To mu neřekneme.“ ■