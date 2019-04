Dominika Myslivcová vystavila své hříšné tělíčko v Thajsku, kde ji zaskočila erotická show a masáž od transvestity

Dominika Myslivcová ukázala sexy křivky na exotické dovolené. Foto: Instagram D. Myslivcové

„Chce to nabrat trošičku těch asijských paprsků, poctivě se mažu, tak snad se poprvé za svůj život na dovolené nespálím. Dnes večer jdeme omrknout město,“ zdravila z bazénu v Bangkoku blogerka posedlá růžovou a pochlubila se svou postavičkou v bikinách.

Později přidala i historku, která se jí při poznávání hlavního města Thajska přihodila. „Bylo to tady fajn. I když teda některé věci jsem zrovna vidět nemusela. Už jste někdy slyšeli o jejich vyhlášené Ping pong show? Já si chtěla dát jeden drink v naprosto normálním baru, bohužel jsme vešli do nesprávných dveří. Po ani ne minutě jsme z toho baru vystřelili a šli se raději odreagovat na masáž... A místo masérky mě přijde masírovat transvestita? No mám dost, tady fakt nevíte, co a koho čekat,“ čílila se na Instagramu marnivá blondýnka, která se stala svědkyní tradiční erotické show, při níž si dívka zavede do intimních míst pingpongový míček a ten pak vystřeluje do vzduchu.

Po tomto zážitku se pak vnadná kráska jela uklidnit i se svým tajemným doprovodem na ostrůvek v Thajském zálivu, odkud se pak na závěr přesune ještě na romantické Bali. ■