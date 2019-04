Gigi Hadid se hroutí ze své slávy! Modelce pomáhá přátelství se slavnou zpěvačkou

Gigi Hadid se nemůže smířit s pocitem, že kvůli slávě ztrácí kontrolu nad svým životem. Profimedia.cz

Supermodelka Gigi Hadid (23) se emocionálně zhroutila při rozhovoru pro Variety, když měla promluvit o tom, jaké to je být slavná. Třiadvacetiletá supermodelka se dokonce rozbrečela a řekla: „Sláva vám vezme kontrolu nad vlastním životem, proto je to pro mě tak emotivní. Myslím si, že je to opravdu těžké, protože lidé vás automaticky soudí.“