Sporťák Bernatský má doma pořádnou kočku! Takhle dokonale vypadá jeho žena v bikinách

Vojtěch Bernatský má krásnou ženu. Foto: Instagram V. Bernatského

Na svůj instagramový účet přidal fotku své manželky Kateřiny, která mu porodila už dvě děti, a její postavy jako by se to ani nedotklo. Vypadá dokonale. Vojtěch tím dal najevo, jak je na svou ženu náležitě pyšný, i když popisek fotky vtipně naznačuje myšlenky jeho syna, který je v pozadí: „Bože, mami, už se vyfoť a pojď do tý vody. Já se z Vás zblázním. Já si snad vyrvu vlasy.“

I když se s manželkou ve společnosti objevují velice sporadicky, Vojtěch svůj instagramový účet plní společnými fotkami a celá rodina se na nich neustále usmívá. Jak sám píše u svých příspěvků, rodina je pro něj vším a děti jsou největší dar, který si čím dál více užívá. ■