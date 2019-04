Známá zpěvačka nezkrotla ani jako dvojnásobná mamina: V dráždivém klipu se ukázala nahá

Ciara natáčela žhavý klip. Profimedia.cz

Coby pořádná divoška se objevila i v novém sexy klipu k písni Thinkin Bout You. Smyslná Afroameričanka, která se kromě zpěvu věnuje i psaní textů, tanci a herectví, se naložila do vany a nechala se zvěčnit v rouše Evině.

Všechno ale udělala tak, že intimní partie rafinovaně ukryla pod pěnou do koupele a rukama. Ciara je interpretkou hitů 1, 2 Step, Get Up, I Bet či Dance Like We’re Making Love.

V minulosti tvořila pár například s 50 Centem, Treyem Songzem, Camem Newtonem či raperem Futurem, jenž je zároveň otcem jejího syna Futura Zahira (4). Před dvěma lety se zpěvačka stala maminkou dcery Sienny Princess. Tu má se svým manželem, hráčem amerického fotbalu Russellem Wilsonem. ■