Zpěvák, který má pochybnosti o svém pohlaví, ukázal chlupaté tělo ve slipech

Sam Smith Profimedia.cz

Zpěvák se nedávno svěřil veřejnosti s tím, že se necítí dobře ve svém těle a neví, zda by neměl podstoupit změnu pohlaví. Necítí se ovšem být mužem, ale ani úplně ženou.

Jeho vnitřní boj je vidět i na fotografiích, protože se na jedné z nich označuje jako Bond girl. Že by se zpěvák po úspěchu své bondovské písně Writing's on the Wall, za kterou získal Oscara, snažil také dostat i do příštího filmu?