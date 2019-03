Slavná přítelkyně hollywoodského herce se za celulitidu nestydí. Kritiky těchto křivek rovnou setřela

Jessie J Profimedia.cz

Že lidé na sociálních velmi rádi kritizují, víme všichni a vědí to i slavní majitelé účtů s milióny sledujícími. Nezřídka čelí kritice v podstatě všeho, od vzhledu přes názory po partnery nebo styl oblékání.

Ví to Jessie J, která proto k fotce v bikinách rovnou připsala vzkaz pro případné hejtry její postavy: „Jo a pro všechny, kteří mi budou psát, že mám celulitidu. Vím to. Mám zrcadlo,“ zarazila je hned zkraje. V době, kdy lidé kritizují poporodní křivky čerstvých maminek, to bohužel není od věci. I když máte figuru skvělou jako tahle zpěvačka.

Největším fanouškem těchto křivek je momentálně hollywoodský herec Channing Tatum. Se zpěvačkou randí od loňského podzimu. ■