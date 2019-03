Moc dlouho se na obrazovce neohřála: Eva Josefíková končí v oblíbeném seriálu, už podruhé!

Eva Josefíková opouští oblíbený seriál. Michaela Feuereislová

Je to rok, co se museli televizní diváci rozloučit s Evou Josefíkovou (29) jako doktorkou Lucií Krutinovou. Herečka loni na jaře odešla z oblíbeného seriálu Modrý kód. Netrvalo ale dlouho a na konci loňského roku nám přiznala, že se do své role vrací.

Na obraze se však příliš dlouho neohřála. Po několika dílech se herečka se svou postavou opět musí rozloučit. „Loni jsem měla spoustu jiné práce, takže byl shon. Ale rozhodně mi chyběli kolegové a jsem ráda, že jsem znova natáčela a alespoň na chvíli je mohla vidět,“ prohlásila Josefíková.

Její postavu scenáristé nenechali zemřít, ale přestěhovat se do Kanady, tudíž je dost možné, že se Josefíková v budoucnu v Modrém kódu objeví potřetí.

Sama herečka přiznala, že s myšlenkou žít v zahraničí nikdy moc nekoketovala.

„Nikdy jsem nebyla dobře jazykově vybavená, takže mě to ani nenapadlo. Ale když jsem jezdila točit jeden projekt do Dánska, tak mě nadchnul dánský naturel, to, jak to tam funguje. O tom jsem snila, že třeba jednou, ale přešlo mě to, protože mám svou práci ráda a nikde jinde ji nemůžu dělat v takovém rozsahu jako tady,“ prozradila herečka při jejím posledním natáčecím dnu v kulisách rubavského urgentu. ■