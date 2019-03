Iveta Bartošová (✝48) její naléhání nevyslyšela: Takhle vypadá 5 let po zpěvaččině smrti Arturova chůva Golda

Golda se bavila se Slávkem Bourou. Profimedia.cz

S Ivetou nebylo snadné vyjít, a tak se s Goldou rozkmotřily. Bartošová se o ní místo vděku nelichotivě vyjádřila a bývalá hospodyně své názory zveřejnila v knize Iveto, sbohem. Když zpěvačce zbývaly poslední měsíce života, Golda staré křivdy hodila za hlavu.

„Je to nemocný tvoreček a zaslouží si, aby ji někdo podpořil. K panu Rychtářovi se raději nebudu vyjadřovat, ale asi nejlepší řešení by bylo v současnosti to, kdyby dala na jeho naléhání a okamžitě šla do léčebny. V tak příšerném stavu, v jakém je dnes, jsem ji nikdy neviděla. Tady to už hraničí s ohrožením života,“ řekla Super.cz v létě roku 2013 Dvořáková.

Od smrti Ivety Bartošové brzy uběhne pět let a Golda bude mít určitě na co vzpomínat. Nedávno se objevila na křtu nového alba Jindřicha Krause S láskou, kde si velmi rozuměla s moderátorem Slávkem Bourou. ■