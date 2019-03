Alice Bendová se pochlubila dcerou: Proč ale neukazuje svého syna?

Alice Bendová už syna do společnosti netahá a my víme proč. Super.cz

„Vašíkovi zájem vadí. Proto se mnou nechodí na žádné akce, kde jsou fotografové. Nemá rád pozornost,” nechala se slyšet Bendová na křtu speciálního programu pro školy a mateřské školky, který spouští Divadlo Spejbla a Hurvínka.

Ani mladší dcerka prý není showman po mamince. „Není úplně po mně. Chvíli to vydrží a pak zdrhne. Obecně se ale dá říct, že jí to nevadí,” říká Alice.

Ptali jsme se herečky, jestli její děti půjdou v jejích šlépějích. „U Vašíka to určitě showbyznys nebude. Alička má někdy tendence k tomu, že by si zahrála v nějaké reklamě a pak z toho vycouvá,” říká Alice. „Pokud by projevila zájem, tak jí samozřejmě ráda pomůžu, ale zatím to tak není,” usmívá se bývalá modelka, herečka a moderátorka.

Herečka byla během návštěvy kultovního divadla ve svém živlu. S dcerou zde zavítala po delší pauze. „Spejbl a Hurvínek mne provázeli dětstvím. Jsou to loutky, které baví i poučí a byly mou krevní skupinou. Miluje je i moje dcera. Jako malá holka jsem dostala dárkem loutkové divadlo, vymýšlela si hry a moc mě pobavilo. Teď se snažím své dceři ukázat, že vtip a chytrost Spejbla a Hurvínka jsou něčím víc, než bitkami a záludnostmi, které nabízí takzvané moderní příběhy pro děti,“ dodala Alice Bendová. ■