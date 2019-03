Tajemství svatebního make-upu vévodkyně Meghan: Takhle netypicky probíhaly přípravy

Meghan si na svatbu vyžádala jen decentní make-up. Profimedia.cz

Martin a vévodkyně se znají deset let, a tak není divu, že právě jeho Meghan oslovila, aby ji na svatební den nalíčil. Ale vzhledem k tomu, že ona pobývala ve Velké Británii a on je Newyorčan, museli přípravy vyřešit netypicky - jen textovkami. Ani žádná zkouška make-upu, jak je u nevěst běžné, prý neproběhla.

„Byl jsem v New Yorku, ona v Londýně a kvůli mému šílenému rozvrhu nebyla šance, abych za ní přiletěl,“ řekl Martin magazínu Harper´s Bazaar. „Ale věděl jsem přesně, co chce, a ve svatební den jsem to prostě zrealizoval a udělal jí make-up jako obvykle,“ dodal muž, který minulý týden nechyběl ani na vévodkynině oslavě pro dítě, tzv. baby shower, během které prý Meghan neuhlídala královské tajemství ohledně pohlaví potomka.

„Věděl jsem, že chtěla být rozzářená, zdravě vypadající, nic přehnaného. Její šaty byly strukturované, a kdyby měla víc make-upu, už byste se na ně vůbec nepodívali, a to nebylo žádoucí,“ vyprávěl Martin, jenž vévodkyni připravil také na večerní posvatební recepci. To už použil výraznější líčení. ■