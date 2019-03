Budou spolu tančit a zpívat: Linda Finková se objeví se svým ex Genzerem na jednom jevišti

Linda Finková se připravuje na roli v Kvítku mandragory. Super.cz

„Hrajeme spolu a budeme se potkávat i v představení. On mi hraje dívčí trio, když zpívám a budeme spolu tančit,“ prozradila zpěvačka, která se se v představení objeví jako Ukrajinka. „Budu hrát uklízečku Irinu, ta samozřejmě nepracuje v tomhle, ale uklízečka se chce nacpat na pódium a ohodí se do takových hadrů a jde zpívat,“ svěřila Finková na kostýmní zkoušce, kde si vyzkoušela nejen pracovní oděv, ale také blyštivé stříbrné šaty.

„Já bych hrála nejraději v tepláčkách, to je moje oblíbené,“ svěřila Finková jen pár týdnů před premiérou. Zpěvačka také doufá, že se na představení, kde hraje se svým ex, přijdou podívat také jejich děti. Dcera Viktorie a syn Matyáš ale kupodivu vůbec netouží po stejné kariéře jako jejich rodiče. „Vůbec, dcera jako dítě hrála v muzikálech a docela ji to bavilo. A teď řekla, že nechce ani náhodou už zpívat. A Matýsek, tomu je deset let, ten to zatím neřeší,“ dodala Linda. ■