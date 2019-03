Takhle je na obrazovce neuvidíte: Etzler, Nosek a Novotný se kvůli roli navlékli do podprsenky

Herci na kostýmní zkoušce nového muzikálu Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

A aby jejich proměna i během divadelního představení byla dokonalá, museli si vyzkoušet vše, co pod své modely obléknou. Během kostýmní zkoušky se tak nejen do tělového overalu, který bude pod šaty, ale i do dámské podprsenky navléknul Jaromír Nosek (41). Ten se snaží se do role dostat už několik týdnů před premiérou i tím, že nosí na zkoušky rudé lodičky.

Podprsenka neminula ani herce Michala Novotného známého také doktora Darka Vágnera z Ordinace v růžové zahradě 2. Ten se do dámského spodního prádla oblékal se stejným pobavením jako Miroslav Etzler (54). Pro něho to v ženském úboru nebude ale premiéra, v lodičkách a šatech už se totiž předváděl na pódiu během show Tvoje tvář má známý hlas.

Tělové spodní prádlo musel během zkoušky obléknout také herec a zpěvák Bronislav Kotiš nebo známý stepař Tomáš Slavíček. A nebudou jediní. Alternovat se s nimi v Kvítku mandragory, který má premiéru již 13. března, budou Richard Genzer (52), Josef Carda, Aleš Háma (45) nebo Sagvan Tofi (54). ■