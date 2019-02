24 krasavic ve velké večerní toaletě: Takhle se známé dámy vyfikly na poslední velký ples

Známé dámy zářily na Česko-Slovenském plese. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Poslední velký ples letošní sezóny je za námi. Známé dámy se samozřejmě opět snažily být co nejkrásnější, a do jaké míry se jim to povedlo, můžete zhodnotit i vy. Dali jsme dohromady co největší množství modelů, takže v naší fotogalerii se můžete pokochat tím, jak a v čem krásky na Česko-Slovenském plese zářily.