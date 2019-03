Po těžké nemoci se Jaroslav Svěcený vrací zpátky do života. Na co se teď nejvíc těší?

Jaroslav Svěcený chystá velký návrat na pódia. Foto: Facebook J. Svěceného

Teď už se ale pomalu navrací zpátky do života, a dokonce hlásí návrat na pódia. „Ano, jsem zpátky a moc se na všechny těším. Nezastírám, že byly v uplynulých týdnech a měsících chvíle, kdy jsem netušil, co se mnou bude dál, ale to nejhorší je naštěstí za mnou. Jsem teď plný energie a chuti do práce a do života,“ uvedl odhodlaně Svěcený.

K rozvodu se už vracet nechce a snaží se brát osobní krizi s nadhledem. „Říkám si, že nejsem první ani poslední, komu se něco podobného přihodilo,” podotkl hudebník, kterého celou dobu drželi nad vodou především jeho přátelé a práce.

„Kromě koncertů a recitálů jezdím i takové talk show, kde spojíme hudbu s vyprávěním. Moc se na to vše těším a jsem i rád, že se mi podařilo obnovit původně zrušené akce a projekty, včetně pravidelných festivalů. Za to patří pořadatelům veliké díky, že nade mnou nezlomili hůl a pochopili čistě lidsky mou situaci. Toho si nesmírně vážím,“ svěřil se Svěcený.

Už v březnu odlétá koncertovat do Jerevanu, což bude jeho první velká cesta po nemoci. „O to více mi to dodává energie. A všem také moc děkuji za slova podpory a pozdravy. Nesmírně mě to potěšilo,” doplnil houslový virtuos. ■