Nepracující matka, kterou živí manžel a stará se jen o své tělo: Simona Krainová vrátila úder manželce Milana Baroše

Simona Krainová vrací úder. Michaela Feuereislová

Reakce Simony na sebe nenechala dlouho čekat.

"Nevím přesně, jakou skupinu matek jste tou nevhodnou poznámkou chtěla oslovit, ale od matky, která celý život nic nedělá (samozřejmě se staráte o své děti, ale k tomu jsme my mámy již archetypálně a biologicky nastaveny ), předvádí jenom svoje vysportované tělo v plavkách, postuje fotky z dovolených, selfíčka z luxusních míst a aut a sama se o tento luxury life nijakým způsobem nepřičinila, mi přijde minimálně zarážející," reagovala Simona.

"Víte, já si naopak vážím matek, které popisujete, protože vím, co je to u toho i pracovat. Měla jsem v životě to štěstí, že jsem dostala do vínku ambici, dravost a empatii k lidem, protože jsem se dostala do světa a od svých 15 let si sama na sebe vydělávám a to poměrně úspěšně. Takže své rodině a dětem můžu dopřát dovolenou, jakou si většina maminek, třeba i samoživitelek, nemůže dovolit. Chůvu mám, ale přesně z tohoto důvodu, že jsem pracující máma. To je to, co neznáte, milá Terezo," pokračovala.

"Dokonce budete asi i překvapená, ale vařím každý den, když nejsem v práci a děti si rozvážím sama, pokud nejsem s manželem na naší dovolené, což je maximálně dvakrát v roce. Moje práce někdy vyžaduje celé dny strávené ve studiu, na kampani, nebo taky na cestách, protože k práci modelky mi přibyla vlastní značka a ta vyžaduje péči o obchod. Nic mi nespadlo do klína!" dušovala se Krainová.

"Takže zkuste možná kromě toho, co předvádíte, a čím se chlubíte na Instagramu, přidat i nějakou „zábavu“ která se postará o Váš osobní růst. Ta vás povede k větší realitě a taky k většímu štěstí. A hlavně Vám nezbyde čas na nevhodné hejty na cizím profilu. Ať se daří," vzkázala Barošové Krainová.

Vypadá to, že tyhle blondýnky spolu na kafe jen tak nepůjdou...

Simona Krainová reagovala na slovní útok Terezy Barošové. ■