Chladná a drsná sexy vdova: Takhle odtažitě se vnadná Jitka Čvančarová chová v seriálu ke svému nevlastnímu synovi

Jitka Čvančarová v seriálu Černé vdovy Video: archiv FTV Prima

Ty od neděle provětrá i v dalším novém seriálu Černé vdovy, byť v ne tak velkém měřítku. Zato si střihne roli drsné dámy Johany, která s kamarádkami zosnuje plán na to, jak se zbavit manželů, což se také podaří. Čvančarovou však záhy poté poctí nečekaná návštěva nevlastního syna Filipa, kterého hraje Marek Lambora.

Toho hned na začátku vyzývavá a chladná Johana pořádně zpraží a chce se ho co nejdříve zbavit. Za kamerou ale bylo všechno jinak. „Setkání s Jitkou bylo moc fajn. Vlastně jsem byl nejvíce natáčecích dní s ní a užil jsem si to. Když jsem měl jakýkoli problém, tak mi pomohla, a toho si moc vážím. Myslím, že je to na place hrozně důležité, jedině potom totiž může vzniknout dobrý výsledek,“ pochvaloval si Lambora, který divačky potěší i svým odhaleným tělem.

Nejvíc mu totiž v seriálu hlavu poplete kamarádka nevlastní matky, Veronika (Lucia Siposová), s níž si střihne hned několik milostných scén.

„Lucka je skvělá. Myslím, že jsme si hned padli jako přátelé do oka,“ lebedil si herec. Svlékání před kamerou si ale moc neužíval.

„Samozřejmě, že jsem se styděl. Člověk se navenek před štábem tváří, že je vše v pořádku a nic se přece neděje, je to má práce, ale uvnitř jsem myslel, že se rozskočím. Ale jak říkám, Lucka byla moc příjemná a profesionální, takže po pár klapkách už jsem byl naprosto klidný,“ dodal s úsměvem Marek. ■