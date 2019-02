Jak řeší domácí hádky? Půvabná herečka Jana Plodková se prý rozhodně mstít neumí

Jana Plodková promluvila o své seriálové roli. Super.cz

„Moje postava se jmenuje Renata a musím říct, že z té trojice je taková nejněžnější, nejnaivnější a dá se říct i nejjednodušší. Pohybuji se tam v jedné lince a mám pocit, že ta Renata je taková spořádaná, funguje jí domácnost, má dítě, manželství jí fungovalo,“ prozradila herečka, která se na obrazovce FTV Prima objeví po boku Jitky Čvančarové (40) a Lucie Siposové (38).

Sama prý domácí sváry rozhodně neřeší žádnými pomstami a zlým chováním. „Naschvály jsem nikdy nedělala. Když jsme se pohádali, tak mě nikdy nenapadlo, že bych mu to měla nějakým způsobem vrátit, že bych byla škodolibá, to opravdu ne,“ prozradila herečka, která se nedávno vrátila z dobrodružné výpravy. Se svým přítelem, optikem Filipem Žilkou pláchli hned po Novém roce do Afriky, kde navštívili jeden z nejznámějších národních parků.

„Jeli jsme tam hned prvního ledna. Odletěli jsme do Tanzanie do Serengeti parku. S Filipem oba dva máme rádi zvířata a když s nimi můžeme být v přirozeném prostředí, tak je to ta největší radost,“ prozradila pro Super.cz Jana, která miluje slony.

„Devět dní jsme prožili intenzivním pozorováním zvířat a byl to intenzivní zážitek a měli jsme obrovské štěstí, protože jsme se dostali do obrovského stáda asi o třech stech slonech a to jsem tedy opravdu nikdy předtím nezažila,“ svěřila se herečka s tím, že má z dobrodružné výpravy nespočet zážitků. ■