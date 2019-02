Rozvod hereckého páru: Hollywoodský fešák změnil požadavky týkající se péče o dceru

Channing Tatum a Jenna Dewan Profimedia.cz

Život ve dvou domovech prý Everly zvládá výtečně a herec by si přál, aby s ním trávila pondělky a úterky, zatímco Dewan by ji měla ve středy a čtvrtky, s tím, že o víkendech, svátcích a prázdninách by se střídali. Navrženému rozvrhu už herec přizpůsobil i svůj rozvrh pracovní. Dny, kdy by měl mít dceru, by trávil výhradně s ní.

Tatum, který momentálně randí se zpěvačkou Jessie J, také navrhl, aby dcera měla povolení cestovat s rodiči po Spojených státech, aniž by druhý rodič musel pokaždé dávat písemný souhlas. Oba totiž mají příbuzné ve všech koutech Ameriky.

Jenna a Channing byli jedním z nejkrásnějších párů světového showbyznysu. Dali se dohromady v roce 2006, kdy společně hráli v tanečním snímku Let´s Dance. Brali se v roce 2009. Rozchod oznámili loni v dubnu, žádost o rozvod pak přišla v říjnu. Oba herci tvrdí, že jsou spolu zadobře a oba už také začali nové vztahy. ■