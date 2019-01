Má ráda exotiku a není to „logická duše“: Tohle jste o manželce Hynka Čermáka Veronice nevěděli

Veronika Čermák Macková Michaela Feuereislová

Zatímco někteří protagonisté Ulice končí, aktuálně jde o jednu z největších hvězd seriálu a dosavadní stálici Patricii Solaříkovou , jiní se vracejí. To je případ Jakuba Štáfka nebo Anny Kadeřávkové. A do toho přicházejí nové a nové tváře. Tou nejvýraznější za poslední dobu je Veronika Čermák Macková.

O jejím nástupu do Ulice jsme už informovali, stejně jako o tom, že učitelka matematiky a zeměpisu Magda, již manželka Hynka Čermáka hraje, některé fanoušky trochu znervózňuje. Postavě totiž předpovídají spíš negativní charakter. „V soukromí je pozitivní, příjemná a přátelská, ale drží si i jistý odstup. Má mnohem víc slupek,“ popsala svou postavu sama Veronika.

Při každé nové roli se vždy nabízí otázka, zda s ní má herec něco společného. Veronika stejně jako seriálová Magda ovládá hru na klavír, ale třeba zájem o matematiku s ní prý nesdílí. „Rozhodují za mě spíše emoce, nejsem logická duše, v tom se s Magdou rozcházíme, ta asi bude mít na rozdíl ode mě všechno dobře spočítané,“ smála se.

K zeměpisu pak má vztah prý především proto, že velmi ráda cestuje. „Dávám přednost exotice kvůli zvířatům. Zapojila jsem se do pomoci při jejich záchraně. Naposledy v Kongu. Seznámila jsem se s kynoložkou Hanou Böhme, která v rámci projektu Malina pro slona cvičí psy pro boj proti pašerákům ve střední Africe, tedy v Kongu. Snažím se tenhle projekt podpořit, a tak jsem tam s ní odjela, abych se s tím prostředím lépe seznámila. Je hrozné, co se tam s těmi krásnými zvířaty děje. Každý den jsem tam kvůli tomu brečela,“ svěřila herečka.

Její zatím poslední dovolená pak byla ryze odpočinková, vyrazila do Thajska. „Mám spoustu cestovatelských snů. Chtěla bych se podívat všude, všechno vidět a všechno poznat. Chtěla bych jet do Indonésie zachraňovat želvy, znovu do Konga atd. Ale tyhle sny si nějak nerozumí s mými časovými a finančními možnostmi. Chci cestovat hlavně užitečně, ne se jen válet,“ dodala Čermák Macková. ■