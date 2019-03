Půjdou synové v jejích šlépějích? Operní pěvkyně Andrea Kalivodová prozradila, jak to mají s hudebním sluchem

Andrea Kalivodová promluvila o svých dětech. Super.cz

Místo zpívání u klavíru kopou do míče. Andrea Kalivodová (41) má doma čtyřletého Adrianka a dvouletého Sebastiana, a jak se zdá, místo aby šli v jejích šlépějích, budou oba kluci spíš po tatínkovi. Více než hudba je totiž táhne sport a nejrůznější hry.

„Zdá se, že moje děti půjdou v tatínkových šlépějích a budou to sportovci asi. Adrianek i Bastíček mají hudební sluch, to se pozná. Velmi dobře intonují a opakují zvuky, když jim něco zazpíváme. Jsou šikovní. Jsou ale velice temperamentní a živí a ta energie se musí někde vydat,“ svěřila pěvkyně s tím, že je s mužem vedou ke sportu.

„Adrianek už začal chodit na atletiku, radši kope do balónu nebo si hraje s tátou. Jsou takový gang a já jsem u nás v menšině. Jsou perfektně nakombinovaní, ale myslím, že to táta asi převáží,“ svěřila Andrea na křtu knihy Pohádky a MALÉhRY, kde prozradila, že doma klukům raději čte, než zpívá.

„Klukům ráda čtu a oni to mají vyprávění pohádek moc rádi. I muž jim krásně vypráví. Mám radost, že to nevymizelo ani ze školek. Dnes jsem vyzvedávala našeho Adrianka ve školce v Psárech a tam jim před spaním paní učitelky krásně čtou,“ prozradila Kalivodová, která se do programu školky také aktivně zapojuje.

„Teď připravujeme s dětmi exkurzi a navštívíme Dětskou operu Praha, máme skvělou školku a jsem za to vděčná, dokonce jsem tam už četla pohádky, zapojuji se do programu,“ dodala na závěr pěvkyně. ■