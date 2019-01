Loni shodil 25 kilo a je mu to stále málo: Richard Genzer odstartoval nový rok s hubnoucí kúrou!

Richard Genzer chce opět hubnout. Super.cz

„Zhubnul jsem asi během půl roku 25 kilo, teď jsem přes Vánoce zase něco nabral, takže jsem začal s tou svojí kúrou, o jídle už se mi i zdá. Piju vodu s citrónem a piju zvláštní koktejly, které chutnají všechny stejně,“ prozradil Richard na zkoušce nového muzikálu Kvítek mandragory, kde se ve své roli bude alternovat s Josefem Cardou.

S ním si naposledy zahrál v seriálu Ohnivý kuře a rád také vzpomíná na Tele Tele. „Já bych se k tomu Tele Tele klidně vrátil, bavilo mě to a zase bych si zahrál ženskou. Tady mě to nepotká, tady jsem bezdomovec a jestli to s mojí finanční situací půjde takhle dál, tak už to ani nebudu hrát,“ řekl s humorem Genzer.

Jeho fanoušci ze StarDance se sice museli smířit s tím, že ho na společenských akcích tančit neuvidí, v divadle ale o pohybové nadání Genzera nepřijdou. „Kšefty jsme nevzali, není na to čas. Chtěl jsem to hlavně zkusit a dostat se do formy ještě před stářím. Asi tam budou nějaký tanečky, nechci to prozrazovat, ale převlíkáme se tam, takže tam tanečky určitě budou,“ prozradil herec. ■