Čerstvě zasnoubená Heidi Klum na sebe strhla pozornost: O 16 let mladším kytaristou i prstenem, který jí navlékl

Heidi Klum a Tom Kaulitz Profimedia.cz

Teprve v květnu loňského roku potvrdili vztah a na Štědrý den už oznámili zásnuby. Modelka Heidi Klum (45) si je vztahem s o 16 let mladším muzikantem tak jistá, že se žene do třetí svatby. Tak snad to bude do třetice všeho dobrého.