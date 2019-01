V seriálu Rapl nakonec nezemře. Herec, který propůjčuje hlas Bruci Willisovi, práskl o čem budou další díly

Alexej Pyško o vývoji své role v populární kriminálce Super.cz

„Byl to chytrý tah od pana režiséra nechat otevřený konec. Divák nevěděl, co se bude dál dít. Myslím, že režisér tím záhadným koncem spíš chtěl diváka navnadit na další sérii, která bude v tomto ohledu neméně zajímavá,” svěřil se Pyško.

Děj seriálu se přemístil z přírody do industriálního městského prostředí, což ovlivnilo také herce. „Prostředí krásných Krušných hor jsme vyměnili za kotlinku s Labem. Prostředí bylo úplně jiné a ani téma natáčení nebylo příliš optimistické,” nechal se slyšet Pyško, který čerpal energii spánkem a útěkem do přírody.

Natáčení druhé řady probíhalo také v exotickém prostředí Černé Hory. To ale Pyško bohužel nezažil. „Já jsem tam nebyl, ale vyslal jsem tam dva své níže postavené kolegy. Jestli máte pocit, že si tam užili sluníčka, tak jste na omylu. Makali osmnáct hodin denně, aby se ty věci daly dohromady. Užili si hodně sluníčka, ale ne na pláži,” směje se herec, který v dabingu propůjčuje hlas například Bruci Willisovi.

Natáčení seriálu Rapl probíhalo za různého počasí v průběhu všech ročních období. Herci byli často vystaveni nepříjemným situacím a podmínkám.

„Rapl se natáčel za kteréhokoli počasí, v kteroukoliv hodinu. Jak to bylo zapotřebí. Náročné to bylo hodně. Jenom příklad. Během natáčení jsme se pohybovali v různých etapách od minus 19 do 40 nad nulou,” vzpomíná na natáčení herec, který sám sobě neváhá přiznat, že už nepatří mezi ty nejmladší: „Někteří mladší kolegové jsou na tom fyzicky lépe, tak si ze mě dělali legraci, že jsem se nenaučil chodit do schodů, běhat a podobně.” ■