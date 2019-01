Nádhernou mistryni světa vídáme většinou v plavkách: Krásná jetsurfařka si odskočila od vody do hor

Martina Bravencová se převlékla z plavek do zimního oblečení. Super.cz

Její život je věčným létem, a taky už ji to trochu nudí. Brněnská rodačka Martina Bravencová je mistryní světa v jetsurfu, poměrně nové sportovní disciplíně, takže valnou část roku tráví na vodě a ve vodě. Jak ji baví zima, se můžete dozděte v našem videu.

"Ještě v listopadu jsme měli v Americe závody a na konci ledna už taky musím začít se zimní přípravou, ale užívám si, že celý prosinec jsem měla volný," svěřila nám pod sjezdovkou na Svatém Petru, kam vyrazila s přítelem a pejskem na dvoudenní výlet.

Martina jezdí od dětství na snowboardu, ostatně s jetsurfem má společné to, že jde o jedno prkno. "Vždycky se těším, až budu brázdit svahy, ale chtěla bych zase zkusit lyže, protože je to pro mě nová výzva, a to mám nejradši," smála se. ■