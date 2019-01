Nový přírůstek do rodiny! Jitka Boho se pochlubila velkou novinkou

Dcera Jitky Boho Rosalie s novým psím mazlíčkem Foto: archiv J. Boho

Česká Miss a zpěvačka Jitka Boho (27) si k letošním Vánocům nadělila pořádně živý dárek - štěňátko maltézského psíka. "Tak máme o starost i radost víc. Jmenuje se Amálka. Nebyl to dárek pod stromeček, protože s tím teda úplně nesouhlasíme, ale s Lukym jsme se radili, probírali, přemýšleli, až jsme se shodli nad maltézáčkem," prozradila Jitka.

Modelka a zpěvačka má raději velké psy. Rozum ale zvítězil a zvolili malé plemeno, které bude vyrůstat s jejich dcerkou Rosalií.

"I když mé srdce spíš tíhne k velkým plemenům, neumím si v našem menším domě velkého psa představit. Věřím, že to bude Rosálky parťák, k Amálce se chová moc hezky a myslím, že nás společně čeká ještě hodně dobrodružství. Nejraději bych si pořídila pejska z útulku, klidně staršího, jenže v naší situaci to úplně nejde a měla bych strach o Rosálku, proto jsme šli do štěňátka, aby vyrůstali spolu," dodala Boho a nového psího miláčka také ukázala. ■