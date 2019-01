Rozchodový rok Lucie Vondráčkové: Slovní přestřelky s Plekancem, filmový propadák i úprk do Kanady

Lucie Vondráčková prožila těžký rok. Foto: Jakub Ludvík

Co řekla Vondráčková, vzápětí popřel Plekanec a naopak. A později se přidaly i přestřelky právníků, kteří mimo jiné řešili, jaké astronomické částky Vondráčková požaduje v rámci rozvodového řízení, zdali dětem vařila teplá jídla či jestli se o děti nestaraly většinou jen chůvy.

Zpěvačka většinou reagovala pravým opakem a demonstrovala, jak se o syny Matyáše a Adama hezky stará. Plekanec záhy přilil olej do ohně, když promluvil o tom, jak na kamerových záznamech z bytu viděl, jak se v jeho nepřítomnosti k nim domů v noci potají vkrádá herec Matěj Hádek.

Z utajených nočních toulek přes zahradu usoudil, že mu manželka mohla s hercem zahýbat. Vondráčková však skálopevně tvrdila, že se s Hádkem scházela jen kvůli natáčení klipu, který záhy i zveřejnila.

Nakonec i s dětmi odletěla do Kanady, kde prý kluci chodí do školy a školky a mají tam kamarády a ona sama zjevně i lepší podmínky pro rozvod. Domů se zatím vracet nehodlá, protože by prý na ni čekal toxický hon na čarodějnice.

Plekanec naopak sekl s hokejem v zámoří a vrátil se hrát domů do Česka, kde tesknil nad tím, jak o Vánocích nemůže být společně se syny, protože s nimi zpěvačka nepřijela do rodné země, ač škola a školka v období Vánoc nefunguje.

Hokejista nakonec přerušil sezonu a do Kanady za syny na Vánoce přiletěl. Vondráčková se ihned poté nechala slyšet, že domů s dětmi odletět nemohla, protože jim soud sebral pasy na základě Plekancovy žaloby.

Aby toho nebylo málo, do zpěvačky se pustila i její tchyně, jež jí vyčítala časté dovolené v Karibiku.

Zpěvačka navíc musela snášet vlnu kritiky za neúspěšný kanadský romantický snímek The Perfect Kiss. Co na tom, že ona sama byla ve filmu to nejlepší, snímek propadl, a nakonec zmizel i z českých kin.

Aspoň že jí dělá radost nové album Růže, které se jeden čas drželo na čtvrtém místě v žebříčku prodejnosti. Vondráčková jistě doufá, že příští rok bude mnohem klidnější než tento. Rozvodová bitva přitom teprve nabírá na obrátkách... ■