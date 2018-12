Bývala šedou myškou, ale teď je seriálová herečka pěkná sexy kost: Mrkněte na její žhavé vánoční foto

Kristýna Kociánová na vánočním snímku Foto: archiv FTV Prima

Nechyběli ani Markéta Plánková (40) a Oldřich Navrátil (66), kterého diváci uvidí v seriálu od 15. ledna. Herec nahradil nemocného Václava Postráneckého (75). Herci při té příležitosti zavzpomínali na své nejbláznivější Vánoce.

Oldřich Navrátil sáhl po klasice největší, o které slýcháme pořád, ale nikomu se nikdy nepřihodila – hořící stromeček.

„Vzpomínám si, že se u nás dávala na stromeček vata, aby to vypadalo, že krásně zapadl sněhem. Taky se zdobil svíčkami v těch malých žabičkách, které se cvakaly na větvičky, a jak si můžete domyslet, jednou nám od svíček ta vata vzplála. Naštěstí tatínek byl duchapřítomný a rychle stromek uhasil. Od té doby žádná vata, ale svíčky na stromku máme pořád, to mám rád,“ zavzpomínal na své dětství nový Jan Krejza.

Seriálová sestra Ivana Korolová sáhla pro své „krejzy Vánoce“ do zcela jiného soudku. Svými plány na svátky totiž nejvíc vyděsila své rodiče.

„Letos jsme chtěli vyrazit do Himálaje. Rok a půl jsme na to rodinu připravovali, maminka se bála, že se nám tam něco stane. Celý rok se na to připravovala a taky dost šílela, že se tam jedeme zabít. A když si na to pomalu zvykla, tak se cesta odkládá. Manžel má bohužel nemocnou nohu, byli jsme z toho dost přešlí. Takže jim asi dáme nejlepší dárek k Vánocům, protože jim řekneme, že nikam nejedeme,“ prozradila herečka, jak se bláznivý dárek může změnit v ten nejlepší. ■