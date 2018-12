Mariah Carey by nemusela hnout prstem: Neuvěříte, kolik jí vydělává slavná vánoční pecka!

Mariah Carey Profimedia.cz

Kdo má rád americké vánoční písně, jistě už letos alespoň jednou slyšel All I Want For Christmas is You od Mariah Carey (48) nebo Last Christmas od kapely Wham!. Web Independent se podíval na to, kolik songy jejich tvůrcům (potažmo dědicům) vynášejí. Rozhodně nejde o žádné drobné.

Je složité zjistit přesné částky, píše Independent, protože Performing Right Society (PRS) chrání práva interpretů, web ale cituje průzkum stanice Channel 5 z roku 2016, která nechala sestavit žebříček deseti nejlépe vydělávajících vánoční songů. V úvodu zmíněné skladby v něm pochopitelně nechybí.

Zatímco Carey si podle něj přijde každý rok na 11,5 miliónu českých korun, a čistě teoreticky by tak nemusela hnout prstem, song někdejší kapely Wham! vydělává 8,6 miliónu Kč. Na první příčce pak je Merry Xmas Everybody od kapely Slade, ta podle zmiňovaného průzkumu vynáší téměř třicet miliónů korun ročně! Viz níže.

1. Merry Xmas Everybody, Slade, 28,8 miliónu Kč (za rok)

2. Fairytale of New York, The Pogues a Kirsty MacColl, 11,5 mil.

3. All I Want for Christmas is You, Mariah Carey, 11,5 mil.

4. White Christmas, Bing Crosby, 9,4 mil.

5. Last Christmas, Wham!, 8,6 mil.

6. Wonderful Christmastime, Paul McCartney, 7,5 mil.

7. Stop the Cavalry, Jona Lewie, 3,4 mil.

8. 2000 Miles, The Pretenders, 2,9 mil.

9. Mistletoe and Wine, Cliff Richard, 2,9 mil.

10. Stay Another Day, East 17, 2,8 mil.

All I Want for Christmas is You poprvé vyšla v roce 1994, před osmi lety ji zpěvačka nazpívala znovu, v roce 2011 vznikla i jako duet s Justinem Bieberem. Zazněla mimo mnohé jiné i ve filmu Láska nebeská.

Čím dál větší oblíbenosti se těší i mladší popové ikony jako právě Justin Bieber (Mistletoe) nebo Ariana Grande (Santa Tell Me). ■