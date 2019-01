Syna Libušce Vojtkové můžete jen závidět. Od Ježíška si nepřeje žádné drahé dárky

Libuška podporuje dobrou věc. Foto: Nadační fond Hanky Kynychové

„Snažíme se hlavně nešílet, protože to není známka hezkých Vánoc. Vánoce prožíváme klasicky a co jsem s manželem, tak máme novou tradici a chodíme s jeho rodinou na Štědrý den na oběd do Obecního domu a potom jedeme domů, kde máme klasickou večeři – kapra, bramborový salát, rybí polévku. A po večeři se jdeme projít a nenápadně jeden z nás s manželem nahází dárečky pod stromeček. Tak snad to klapne i letos, protože Máťovi je jedenáct let a už to vypadá, že přestává na Ježíška věřit. Elinka začala chodit, takže ta pravděpodobně bude rozdávat dárečky,” říká Libuška, která předává svého syna tatínkovi Pepovi Vojtkovi na druhý svátek vánoční.

Bývalá tanečnice má štěstí, že má nenáročné a skromné děti. „Tím, že věří na Ježíška, je ještě skromný,” říká Libuška, která byla také nenáročné dítě.

„Já nepocházím z velké bohaté rodiny, takže u nás byly dárečky skromné vždycky. Naši nám dopřáli nejvíc, co jsme si přáli. Nikdy jsem nebyla pod stromečkem zklamaná, že bych brečela, že mám málo dárků, to nikdy. Ale vím, že jsem před Vánoci dárky hledávala, že byla místa, kam jsme se chodili na dárky dívat. Zklamaná pod stromečkem jsem ale nikdy nebyla,” říká Libuška Vojtková. ■