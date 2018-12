Opravdu spolu nic nemají? Jiskření mezi Lálovou a Svobodou si už všiml i Marek Eben

David Svoboda a Veronika Lálová Video: Česká televize

Na parketu opravdu působí jako milenci plní vášně. Buď se David Svoboda (33) a Veronika Lálová (27) do sebe zamilovali, nebo dovedou vzájemnou přitažlivost dokonale zahrát.

Jejich rumba byla jedním z nejsmyslnějších vystoupení celé aktuální řady StarDance. Bývalý pětibojař po boku tanečnice, která dovedla Zdeňka Piškulu až k vítězství, roztál. Jako sportovec je zvyklý bojovat a ví, že k tanci patří i emoce. I když je zadaný, k Veronice má na parketu hodně blízko.

„Já vůbec nemám problém, že byste mě nepřesvědčili, že je to zamilovaný pár. Fakt to vypadá přesvědčivě,“ reagoval na tanec Lálové a Svobody moderátor StarDance Marek Eben. Dojem zamilovanosti umocnila také zvolená píseň We Found Love (Našli jsme lásku) od Eda Sheerana.

Během osmého večera Lálová a Svoboda kromě rumby zatančili i valčík. Porota a diváci je poslali do dalšího kola, v němž budou poslední čtyři páry bojovat o postup do finále. Ve hře jsou stále Pavla Tomicová s Markem Dědíkem, Veronika Arichteva s Michalem Necpálem a Jiří Dvořák s Lenkou Norou Návorkovou. ■